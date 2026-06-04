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Бизнес

Ведяхин заявил о доступности создания ИИ-агентов для обычных пользователей

Ведяхин выразил уверенность в быстром распространении ИИ-агентов
Сбер

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин заявил о доступности создания ИИ-агентов. Своим мнением он поделился в интервью «Ведомости. Инновации и технологии» в рамках ПМЭФ.

По его словам, для создания ИИ-агента не требуется большого числа дорогих программистов.

Ведяхин отметил, что для создания такого агента хватит навыков обычного пользователя. Он уточнил, что для этого потребуется скачать магазин агентов Сбера, установить протокол обмена и начать пользоваться.

«Это может сделать любой человек. Надо просто попробовать. А когда попробуешь – это уже навсегда», — сказал он.

Также первый зампред правления Сбера рассказал, что по оценкам банка, сам ИИ внедрили уже от 20 до 30% российских компаний. При этом, добавил он, ИИ-агенты, которые приносят реальный экономический эффект, внедряют только единицы — самые первые и продвинутые.

«Но мы уверены, что процесс пойдет быстро и скоро охватит всех», — добавил он.

 
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