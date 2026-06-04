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Бизнес

Ведяхин назвал рынок жилья адаптированным к изменениям ипотечных программ

Ведяхин отметил эффективность рынка эскроу-счетов
Сбер

Российский рынок жилья уверенно адаптировался к изменениям льготных ипотечных программ. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Инновации и технологии» в рамках ПМЭФ.

По его словам, отдельные проекты могут сталкиваться с финансовыми трудностями, однако правильно сконструированный рынок с эскроу-счетами вселяет уверенность.

«Обманутых дольщиков не будет, строительные проекты будут завершены, либо люди получат свои деньги обратно», — подчеркнул он.

Также Ведяхин отметил трудности многих секторов экономики. По его словам, давление создал крепкий рубль, сбои в логистике затронули экспортеров, а потребительский рынок замедлился.

«Поэтому мы более аккуратно подходим к выдаче кредитов, вводим дополнительные ограничения – это также снижает объемы кредитования», — добавил он.

 
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