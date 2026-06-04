«Группа Астра» и «ИТ-Экспертиза» договорились о развитии отечественных ИТ-решений

Компании «Группа Астра» и «ИТ-Экспертиза» займутся развитием отечественных программно-аппаратных комплексов, баз данных и облачных решений. Соглашение об этом стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме

Документ подписали гендиректор «ИТ-Экспертизы» Вячеслава Савлюк и гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев.

Компании займутся повышением производительности и отказоустойчивости российских ИТ-решений. Они обеспечат совместимость с отечественными ERP-системами, аналитическими платформами и корпоративными сервисами. Партнерство предполагает проверку технологий не только в лабораторных условиях, но и на площадках заказчиков.

По мнению Савлюка, сотрудничество простимулирует российские компании выходить вперед на мировом уровне.

«Сегодняшнее соглашение — это очередной шаг к тому, чтобы дать нашим заказчикам лучшие решения на рынке. Наша цель не догонять, а опережать, создавать устойчивые и надежные решения для крупных корпоративных заказчиков», — отметил он.

По его словам, многие компании ведут масштабные проекты по переходу на российское программное обеспечение. Он уточнил, что такие проекты часто стоят миллиарды рублей, в связи с чем бизнес хочет быть уверен, что новые решения выдержат реальные нагрузки.

Сивцев отметил, что рынок нуждался в полноценных цифровых экосистемах.

«Благодаря совместной работе можно добиться того, что операции, которые раньше занимали десятки часов, выполняются за считаные часы. Для обычного человека это выглядит просто: он приходит в аптеку, а она уже работает. Или не стоит ночью на заправке в ожидании закрытия смены. За такими бытовыми вещами стоит серьезная технологическая работа», — добавил он.