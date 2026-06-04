Грантополучатели РНФ получили доступ к облачной платформе «ИИ для науки» Сбера

Все грантополучатели Российского научного фонда (РНФ) получат доступ к облачной платформе «ИИ для науки» Сбера. Соглашение об этом было подписано в ходе ПМЭФ.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев и гендиректор РНФ Владимир Беспалов. Подписание прошло в присутствии президента, председателя правления Сбера Германа Грефа и помощника президента РФ, председателя попечительского совета РНФ Андрея Фурсенко.

Отмечается, что грантополучателями фонда являются более 50 тыс. исследователей. Таким образом это стало одним из крупнейших в стране внедрений ИИ-инструментов в реальную научную практику.

«Скорость технологического развития достигла беспрецедентных масштабов: если раньше отставание на годы оставляло шанс на паритет, то сегодня критичной становится задержка даже в несколько месяцев. Искусственный интеллект — тот инструмент, который кратно ускоряет исследования и трансформирует всю цепочку создания научного знания: от анализа литературы и генерации гипотез до моделирования экспериментов и подготовки публикаций», — сказал Белевцев.

По его словам, грантополучатели РНФ формируют научно-технологический задел России в приоритетных направлениях. Доступ к платформе «ИИ для науки» позволит ускорить исследования, а эффективность работы команд повысится.

РНФ и Сбер намереваются реализовывать совместные исследовательские программы по приоритетным направлениям. Стороны объединят усилия в области сценарного прогнозирования и стратегического планирования. Также совместный опыт будет применен для внедрения ИИ-инструментов в интересах научного сообщества. Особое внимание уделят развитию платформенных решений на базе ИИ, цифровой трансформации науки и обеспечению доступа исследователей к облачным ресурсам Сбера.