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Бизнес

Сбер, Татарстан и «Иннополис» внедрят генеративный ИИ в образование

Сбер и «Иннополис» подготовят кадры высокотехнологичных отраслей для Татарстана
Валентина Певцова/Росконгресс

Сбер, правительство Татарстана и университет «Иннополис» заключили соглашение о внедрении генеративного искусственного интеллекта в высшее образование, науку и инженерную деятельность региона. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Подписи поставили старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и ректор университета «Иннополис» Александр Гасников.

Предполагается, что современные подходы к обучению с использованием AI-native-подхода повысят качество образования. В цели сотрудничества вошли персонализация обучения и ускорение научных исследований. Стороны планируют апробацию обучения на основе генеративного ИИ для первокурсников программы «Инженерия информационных систем» с нового учебного года. Студенты получат доступ к инструментам для программирования и совместной работы. Преподаватели будут использовать ИИ-ассистентов для обновления курсов, проверки заданий и анализа успеваемости.

Еще одно направление совместной работы включило апробацию генеративного ИИ в научных исследованиях. Стороны проработают сценарии использования цифровых сервисов для поиска и анализа научной информации, формирования гипотез и работы с исследовательскими данными.

В инженерной сфере планируют применять ИИ и технологии генеративного проектирования. Такие подходы лягут в основу подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Татарстана.

«Наша задача — сделать качественное образование доступнее с помощью умных и эффективных решений на базе искусственного интеллекта, способных повысить качество жизни. Мы стремимся создать работающую модель взаимодействия образования и науки, которую можно будет измерить, тиражировать и адаптировать под разные задачи», — сказал Белевцев.

Шайхутдинов отметил, что «Иннополис» станет «полигоном» для отработки модели, в которой ИИ возьмет на себя рутину, а преподаватель станет проводником в профессию

Гасников уточнил, что в этом году первые студенты начали обучение в гибридной среде с персональными ИИ-тьюторами. В 2027 году запланировали начать автоматизацию приемной кампании.

 
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