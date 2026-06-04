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Бизнес

Сбер представил робота «Воркер» для торговых сетей и логистики

Сбер вывел технологию Physical AI в прикладные сценарии ритейла
Сбер

Сбер представил новое решение в области Physical AI — универсального робота «Воркер» на базе модели Green-VLA. Разработка уже проходит пилотные испытания в торговом зале одного из супермаркетов сети «Перекресток». О начале сотрудничества по развитию роботизации в ритейле Сбер и X5 объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение о намерениях подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков.

Документ предусматривает совместную работу по развитию прикладных роботизированных решений для торговой отрасли, включая автоматизацию логистических процессов и оптимизацию производственной среды.

Как сообщили в Сбере, «Воркер» стал новым воплощением технологии Physical AI на базе универсальной модели Green-VLA, разработанной с использованием технологий GigaChat.

Робот уже тестируется в реальных условиях и демонстрирует возможность применения единой модели управления для различных робототехнических платформ и бизнес-сценариев.

По данным компании, ключевой особенностью решения является способность адаптироваться к существующей инфраструктуре заказчика без необходимости ее модернизации.

«Воркер» представляет собой мобильную платформу с двумя манипуляторами, которые могут одновременно выполнять различные операции. Он способен самостоятельно перемещаться по помещению, работать с товарами средних размеров, собирать заказы и аккуратно обращаться с хрупкими предметами.

«Сбер первым в России создал универсального робота для выполнения задач в торговых компаниях. Технология уже проходит проверку в реальной среде: робот трудится в торговом зале. Мы видим, что роботы на базе модели Green-VLA помогают решать насущные задачи сотрудников — работу в ночные смены и в периоды пиковых нагрузок», — отметил Белевцев.

Он добавил, что универсальная архитектура Green-VLA может использоваться в различных отраслях экономики, включая промышленность и логистику, а также адаптироваться под разные типы робототехнических платформ в зависимости от задач бизнеса.

В свою очередь Огарков подчеркнул, что скорость внедрения новых технологий становится одним из ключевых факторов эффективности в ритейле.

В Сбере считают, что развитие универсальной технологической платформы Physical AI позволит создавать широкий спектр прикладных решений для бизнеса и ускорит внедрение роботизации в российских компаниях.

 
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