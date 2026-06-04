ПСБ подписал соглашения о развитии инфраструктуры в Ярославле на ПМЭФ

ПСБ продолжил реализацию масштабного проекта по переезду банка в Ярославль. Глава кредитной организации Петр Фрадков подписал пакет соглашений на ПМЭФ.

По его словам, подписанные документы предметно закрыли практические вопросы возведения социнфраструктуры.

«Наш масштабный проект релокации включает комплексное возведение всей необходимой социальной и деловой инфраструктуры, в том числе здание нового головного офиса, школу с детским садом, многопрофильный медицинский центр. В проект включены также коммерческие площади. И все это будет доступно не только нашим сотрудникам, но и всем жителям и гостям региона», — отметил он.

Так, согласно соглашению с правительством Ярославской области, руководство региона скоординирует работу всех профильных министерств и ведомств, создав условия для прохождения банком административных этапов при строительстве офиса, школы, детсада и прочей инфраструктуры.

«Проект носит стратегический характер. ПСБ формирует современные условия для сотрудников, которые переезжают в область на постоянное место жительства. Для нас это важный показатель доверия к деловому климату территории», — сказал губернатор Михаил Евраев.

Предполагается, что соглашение с АФК «Система», в периметр которой входит ГК «Медси», позволит банку изменить ландшафт медицинской помощи в регионе. Там будет создан медицинский центр нового для региона формата, который обеспечит жителям доступ к широкому спектру врачебного сопровождения.

В свою очередь, соглашение с Финансовым университетом зафиксировало для сотрудников ПСБ и членов их семей льготные условия к дополнительному образованию.

По словам ректора Станислава Прокофьева, партнерство стало возможностью выстроить систему непрерывного профессионального развития сотрудников банка.

«Это пример ответственного подхода работодателя к социальному благополучию своих кадров, и мы рады стать партнером в этой инициативе», — сказал он.