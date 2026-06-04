Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

ПСБ подписал соглашения о развитии инфраструктуры в Ярославле на ПМЭФ

Фрадков закрыл практические вопросы возведения социнфраструктуры для релокации ПСБ
Пресс-служба ПСБ

ПСБ продолжил реализацию масштабного проекта по переезду банка в Ярославль. Глава кредитной организации Петр Фрадков подписал пакет соглашений на ПМЭФ.

По его словам, подписанные документы предметно закрыли практические вопросы возведения социнфраструктуры.

«Наш масштабный проект релокации включает комплексное возведение всей необходимой социальной и деловой инфраструктуры, в том числе здание нового головного офиса, школу с детским садом, многопрофильный медицинский центр. В проект включены также коммерческие площади. И все это будет доступно не только нашим сотрудникам, но и всем жителям и гостям региона», — отметил он.

Так, согласно соглашению с правительством Ярославской области, руководство региона скоординирует работу всех профильных министерств и ведомств, создав условия для прохождения банком административных этапов при строительстве офиса, школы, детсада и прочей инфраструктуры.

«Проект носит стратегический характер. ПСБ формирует современные условия для сотрудников, которые переезжают в область на постоянное место жительства. Для нас это важный показатель доверия к деловому климату территории», — сказал губернатор Михаил Евраев.

Предполагается, что соглашение с АФК «Система», в периметр которой входит ГК «Медси», позволит банку изменить ландшафт медицинской помощи в регионе. Там будет создан медицинский центр нового для региона формата, который обеспечит жителям доступ к широкому спектру врачебного сопровождения.

В свою очередь, соглашение с Финансовым университетом зафиксировало для сотрудников ПСБ и членов их семей льготные условия к дополнительному образованию.

По словам ректора Станислава Прокофьева, партнерство стало возможностью выстроить систему непрерывного профессионального развития сотрудников банка.

«Это пример ответственного подхода работодателя к социальному благополучию своих кадров, и мы рады стать партнером в этой инициативе», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!