Владимир Верхошинский заявил о новом этапе конкуренции банков в эпоху ИИ-агентов

В эпоху агентной экономики банки будут конкурировать способностью выстраивать эмоциональную связь с клиентом. Об этом на сессии «Агентная экономика: новая архитектура рынков» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

В диалоге с модератором сессии, первым зампредом правления Сбера Александром Ведяхиным, Верхошинский отметил, что в ближайшие годы появится большое количество специализированных ИИ-агентов под конкретные задачи. По его мнению, создавать такие решения смогут не только крупные компании, но и небольшие команды и стартапы

«Экономика всех рассудит. Уже сейчас гораздо дешевле сделать агента под конкретную задачу, чем одну суперсистему, которая знает и умеет все», — отметил глава банка.

Говоря о влиянии агентной экономики на финансовый рынок, Верхошинский подчеркнул изменение природы конкуренции. Он считает, что в скором времени базовые ожидания клиентов будут закрываться практически всеми крупными игроками.

«Агентная экономика приведет к тому, что финансовые условия между банками станут практически идентичными. У всех будет доступно, быстро и бесшовно. Но Дэниел Канеман и Амос Тверски получили Нобелевскую премию за то, что доказали: люди не так уж рациональны», — заявил Владимир Верхошинский.

Глава Альфа-Банка назвал решающим фактором эмоциональную связь между брендом и клиентом.

«Поэтому от финтеха мы переходим к фантеху. Какой банк дает больше удовольствия, нравится на эмоциональном уровне, с каким хочется себя ассоциировать, — вот что люди будут выбирать. В ближайшие пять лет именно это станет ключевым фактором конкуренции между банками. И не только между банками», — отметил Верхошинский.

По его мнению, российский финтех достиг одного из самых высоких уровней в мире. Следующим этапом развития индустрии станет создание сервисов, формирующих устойчивую эмоциональную связь с клиентом, считает он.