Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Владимир Верхошинский заявил о новом этапе конкуренции банков в эпоху ИИ-агентов

Глава Альфа-Банка назвал переход от финтеха к фантеху ключевым трендом
Пресс-служба Альфа-Банка

В эпоху агентной экономики банки будут конкурировать способностью выстраивать эмоциональную связь с клиентом. Об этом на сессии «Агентная экономика: новая архитектура рынков» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

В диалоге с модератором сессии, первым зампредом правления Сбера Александром Ведяхиным, Верхошинский отметил, что в ближайшие годы появится большое количество специализированных ИИ-агентов под конкретные задачи. По его мнению, создавать такие решения смогут не только крупные компании, но и небольшие команды и стартапы

«Экономика всех рассудит. Уже сейчас гораздо дешевле сделать агента под конкретную задачу, чем одну суперсистему, которая знает и умеет все», — отметил глава банка.

Говоря о влиянии агентной экономики на финансовый рынок, Верхошинский подчеркнул изменение природы конкуренции. Он считает, что в скором времени базовые ожидания клиентов будут закрываться практически всеми крупными игроками.

«Агентная экономика приведет к тому, что финансовые условия между банками станут практически идентичными. У всех будет доступно, быстро и бесшовно. Но Дэниел Канеман и Амос Тверски получили Нобелевскую премию за то, что доказали: люди не так уж рациональны», — заявил Владимир Верхошинский.

Глава Альфа-Банка назвал решающим фактором эмоциональную связь между брендом и клиентом.

«Поэтому от финтеха мы переходим к фантеху. Какой банк дает больше удовольствия, нравится на эмоциональном уровне, с каким хочется себя ассоциировать, — вот что люди будут выбирать. В ближайшие пять лет именно это станет ключевым фактором конкуренции между банками. И не только между банками», — отметил Верхошинский.

По его мнению, российский финтех достиг одного из самых высоких уровней в мире. Следующим этапом развития индустрии станет создание сервисов, формирующих устойчивую эмоциональную связь с клиентом, считает он.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!