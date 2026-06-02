Ресторан «человека-улыбки» Николая Василенко выручил за год больше 400 млн

Ресторанный бизнес принес блогеру Николаю Василенко прибыль в 118 млн рублей
nikolay_anatolievich_vasilenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания бизнесмена Николая Василенко «Дача» в 2025 году выручила 410 млн рублей (+24% к 2024 году) и получила чистую прибыль в 118 млн рублей (+74% к 2024 году). Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

ООО «Дача» работает с 2020 года, занимается ресторанным бизнесом. Учредителями организации в равных долях являются Николай Василенко и Вадим Кисляк. Под юридическим лицом работает ресторан «Онегин Дача», который находится в Ростове-на-Дону на проспекте Чехова. Как указано на официальном сайте, заведение «возрождает архивные рецепты и создает атмосферу дворянской усадьбы».

Николай Василенко в настоящее время также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. ИП занимается управлением недвижимостью. Бизнесмен получил известность в 2024 году. В социальных сетях визитной карточкой предпринимателя стали короткие видео, где он философствует, читает классику и всегда остается безмятежно улыбающимся.

Ранее стало известно, что прибыль кинокомпании блогера Гоблина снизилась за год на 8 млн руб.

 
