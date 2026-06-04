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Бизнес

Ведяхин назвал мягкие навыки главными для работодателей в эпоху ИИ

В Сбере назвали способность обучаться и работу в коллективе важными качествами
Сбер

В эпоху искусственного интеллекта работодатели будут ценить не жесткие профессиональные навыки (hard skills), а мягкие навыки (soft skills). Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме.

Ведяхин отметил, что жесткие профессиональные навыкы можно быстро выработать. Он объяснил это влиянием ИИ.

«В принципе сейчас с помощью искусственного интеллекта эти профессиональные навыки очень быстро нарабатываются. Полгода – и ты получил профессиональный навык, полгода – другой. Таким образом, переобучение специалистов происходит достаточно быстро», — заявил топ-менеджер Сбера.

Кроме того, он перечислил востребованные качества для организаций. По его словам, оцениваются именно мягкие навыки.

«Это то, что будет ценить и уже ценит работодатель в первую очередь. Это способность обучения, то, что называется метанавыки, способность работать в коллективе, взаимодействовать с коллегами, с подчиненными, с начальством, работа в группе, достижение результата, целеустремленность и даже физическое здоровье», — добавил Ведяхин.

Также на мероприятии он прокомментировал ситуацию с увольнениями программистов в Oracle. Ведяхин призвал не драматизировать события, сравнив внедрение ИИ с историческими технологическими изменениями. Он напомнил о появлении комбайнов и тракторов в сельском хозяйстве. По его мнению, текущая ситуация с ИИ не отличается от прошлых инноваций.

 
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