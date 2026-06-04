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Бизнес

В Сбере назвали долю принимаемых ИИ решений о кредитовании

Ведяхин: 99,9% решений о кредитах физлиц принимает ИИ
Сбер

Искусственный интеллект одобряет подавляющее большинство кредитов в Сбере, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Вас точно анализирует машина, и кредит одобряет, конечно, искусственный интеллект. Уже 99,9% – это, конечно, решение искусственного интеллекта для физических лиц», — сказал он.

Ведяхин отметил, что доля решений ИИ для юридических лиц также высока.

«Условно говоря, мне надо купить товар, я взял кредит, купил, продал. Такое короткое кредитование – это уже 70% в терминах количества сделок», — рассказал он.

Ведяхин добавил, что ИИ точнее и быстрее человека, но он не идеален.

«Нельзя говорить, что искусственный интеллект на 100% что-то делает. Он никогда не делает на 100%, так же как и человек никогда не делает на 100%», — заключил он.

 
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