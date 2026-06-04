России нужно создавать собственные учебные пособия об уникальном экономическом опыте народов страны вместо использования зарубежных программ. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Альбир Крганов на сессии «Религия и экономика» Петербургского международного экономического форума, сообщает «БИЗНЕС Online».

Религиозный деятель назвал «экономику хитрых татар» альтернативой обучению в Оксфорде и Гарварде.

«Ну и что Оксфорд и Гарварды? А мы что, хуже? Они что, с небес пришли? Те же люди!» — рассуждал Крганов.

Муфтий считает, что экономические подходы 193 народов, населяющих Россию, содержат уникальные национальные особенности и «хитрости», которые незаслуженно игнорируются в современном образовательном процессе.

Согласно данным социологических опросов, более 60% россиян сталкивались с ситуацией, когда не могли разобраться в условиях какого-то финансового продукта, но стеснялись задавать уточняющие вопросы, чтобы не демонстрировать свою неосведомленность.

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