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Бизнес

В России предложили учиться «экономике хитрых татар» вместо Оксфорда и Гарварда

Муфтий ДУМ РФ Крганов предложил обучать россиян «экономике хитрых татар»
«Московский Муфтият»/Wikipedia

России нужно создавать собственные учебные пособия об уникальном экономическом опыте народов страны вместо использования зарубежных программ. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Альбир Крганов на сессии «Религия и экономика» Петербургского международного экономического форума, сообщает «БИЗНЕС Online».

Религиозный деятель назвал «экономику хитрых татар» альтернативой обучению в Оксфорде и Гарварде.

«Ну и что Оксфорд и Гарварды? А мы что, хуже? Они что, с небес пришли? Те же люди!» — рассуждал Крганов.

Муфтий считает, что экономические подходы 193 народов, населяющих Россию, содержат уникальные национальные особенности и «хитрости», которые незаслуженно игнорируются в современном образовательном процессе.

Согласно данным социологических опросов, более 60% россиян сталкивались с ситуацией, когда не могли разобраться в условиях какого-то финансового продукта, но стеснялись задавать уточняющие вопросы, чтобы не демонстрировать свою неосведомленность.

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