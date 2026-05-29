Россияне боятся показаться финансово неграмотными

Большинство (64%) опрошенных россиян хотя бы раз за первый квартал 2026 года сталкивались с ситуацией, когда не понимали условия финансового продукта, но не задавали уточняющих вопросов, чтобы не показаться некомпетентными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» («есть у «Газеты.Ru»).

41% опрошенных признались, что регулярно используют финансовые термины, смысл которых понимают лишь приблизительно.

Чаще всего россияне делают вид, что понимают инвестиционные инструменты. Об этом сообщили 28% участников исследования. На втором месте оказались ипотечные условия и банковские ставки, где в непонимании, скрываемом от окружающих, признались 19% респондентов. Еще 14% рассказали, что плохо разбираются в программах кешбэка и бонусных начислениях, хотя активно обсуждают их с друзьями и коллегами. Условия страховок вызывают затруднения у 11% опрошенных, налоговые вычеты и декларации — у 9%, банковские подписки и платные сервисы — у 8%, рассрочки и BNPL-сервисы — у 6%, криптовалюта и цифровые активы — у 5%.

Также участники опроса рассказали, какие темы чаще всего используют в разговорах, чтобы выглядеть финансово грамотными. 31% анкетированных признались, что стараются в компаниях говорить про инвестиции и фондовый рынок, 24% — про криптовалюту, 18% — про ипотеку, 11% — про налоги и вычеты, 9% рассуждают про пассивный доход и финансовую независимость, а еще 4% предпочитают обсуждение банковских продуктов для премиальных клиентов. Оставшиеся 3% затруднились ответить на вопрос.

Сильнее всего страх показаться финансово неграмотным испытывают россияне в возрасте от 25 до 34 лет. В этой категории 72% респондентов признались, что испытывают дискомфорт, когда не понимают финансовые условия или терминологию. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель составил 58%, в группе 35–44 лет — 63%, а среди опрошенных старше 45 лет — лишь 26%.

Среди россиян с доходом выше 200 тыс. рублей в месяц 68% сообщили, что испытывают давление из-за необходимости выглядеть финансово грамотными. Среди респондентов с доходом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей этот показатель составил 61%, а среди россиян с доходом ниже 100 тыс. рублей — 42%.

Чаще других скрывают непонимание финансовых продуктов сотрудники сферы маркетинга. В этих категориях 57% респондентов сообщили, что опасаются выглядеть недостаточно успешными или современными из-за пробелов в финансовых знаниях.

46% респондентов признались, что хотя бы раз соглашались на банковский продукт, до конца не разобравшись в комиссиях, ставках или дополнительных услугах. А 18% сообщили, что стеснялись переспросить сотрудника банка о непонятных формулировках.

Самыми запутанными формулировками россияне назвали условия инвестиционного страхования жизни, плавающие ставки по ипотеке, бонусные механики кешбэка, автоматические продления банковских подписок и правила начисления процентов по накопительным счетам. Кроме того, 39% участников исследования заявили, что финансовые компании намеренно используют сложный язык, из-за которого клиенту труднее разобраться в продукте.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

