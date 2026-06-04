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Бизнес

На ПМЭФ рассказали об активном создании новых бизнес-моделей на основе ИИ

Ведяхин: в России сложилось очень сильное предпринимательское сообщество
Сбер

Российское предпринимательское сообщества внедряет ИИ в свои бизнес-процессы и создает на его основе новые бизнес-модели, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ-2026.

«В России сложилось очень сильное предпринимательское сообщество. Крупнейшие отечественные компании, работающие с ИИ, создали профильный альянс, в котором уже порядка 150 участников», — сказал он.

Ведяхин добавил, что, по прогнозам Сбера, экономический эффект для банка от ИИ превысит 500 млрд рублей в 2026 году.

«Многие компании показывают похожую динамику. Мы активно выстраиваем технологические партнерства для максимизации результата. В том числе смотрим в сторону КНР, чтобы производить вычисления на китайских чипах», — подчеркнул Ведяхин.

Напомним, ПМЭФ 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

 
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