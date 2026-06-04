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Бизнес

Минпромторг назвал компании, готовые заменить HP и Fujitsu

Глава Минпромторга Алиханов: российские компании готовы заменить технику HP
HP

Российские компании готовы заместить часть электроники, исключенной из перечня товаров для параллельного импорта. Речь идет о компьютерах HP и Fujitsu, а также об отдельных категориях серверного оборудования и систем хранения. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Глава ведомства при этом подчеркнул, что поставка продукции этих брендов в Россию не запрещена. Более того, компании, ранее покинувшие рынок, могут возобновить официальные продажи.

«Товарные позиции, исключаемые из перечня параллельного импорта, представлены как российскими производителями, так и производителями иных дружественных стран в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран», — сказал Алиханов.

Среди российских производителей он отметил OSIO и Kraftway, а также «Аквариус», «Рикор Электроникс» и «Бештау Электроникс».

С 27 мая в России начал действовать обновленный список товаров для параллельного импорта. Из перечня убрали некоторые электротовары, в том числе компьютеры Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung и Toshiba. Минпромторг объяснил, что технику исключают из списка, если в стране есть локализованное производство или аналоги.

Ранее сообщалось, что продажи ноутбуков в России упали на 20% за год.

 
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