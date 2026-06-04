На ПМЭФ обсудили трансформацию инвестиционного ландшафта

За последние 2,5 года российский финансовый рынок увеличился вдвое. Об этом на стратегической сессии «Инвестиции в новые рынки. Как меняется ландшафт в эпоху неопределенности», организованной издательским домом «Коммерсантъ» совместно с Фондом Росконгресс на полях ПМЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Участники дискуссии обсудили состояние финансового рынка, развитие IPO, инвестиции в человеческий капитал и перспективы международного сотрудничества.

По словам Cкворцова, только за два года объем средств физических лиц на депозитах вырос на 22 трлн рублей. Топ-менеджер Сбера также отметил высокий уровень корпоративной аналитики в банковском секторе.

Глава Axenix Вартан Диланян заявил, что ключевым активом IT-отрасли остаются люди, которые формируют данные и адаптируют технологии под задачи бизнеса. По его мнению, крупнейшие технологические активы будущего будут создаваться на стыке IT-компаний и лидеров реального и финансового секторов экономики.

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин обратил внимание на снижение активности на рынке первичных размещений. По его данным, в 2025 году число компаний, вышедших на IPO, сократилось с 19 до 9, при этом 88% привлеченных средств пришлось на трех эмитентов. Средин подчеркнул необходимость повышения диверсификации рынка для его устойчивого развития.

Замглавы ВЭБ.РФ Александр Тарабрин отметил возрастающее значение инвестиций в человеческий капитал.

Вопросы привлечения иностранных инвесторов и защиты их интересов в условиях юрисдикционного противостояния поднял Сайед Ахмед Эйсса Ибрагим. Он указал на необходимость создания прозрачных механизмов и предсказуемой правовой среды для снижения геополитических рисков и обеспечения стабильного притока капитала.

В свою очередь, представитель китайской стороны Си Хуа сообщил о росте взаимных инвестиций между Россией и Китаем. По его словам, объем китайских инвестиций в российскую экономику увеличился на 30%, тогда как российские вложения в Китай выросли на 10%.

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский назвал наиболее перспективными направлениями для международной экспансии российских компаний страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, а также Индию, Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

Участники сессии сошлись во мнении, что в условиях глобальной неопределенности ключевыми факторами устойчивого экономического развития становятся диверсификация инвестиционных направлений, развитие человеческого капитала и расширение международного сотрудничества.