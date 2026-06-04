«Газпром нефть» поддержит крупные проекты транспортной инфраструктуры

«Газпром нефть» примет участие в реализации крупнейших проектов транспортной инфраструктуры в России, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение в рамках ПМЭФ-2026 подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

В рамках соглашения «Газпром нефть» увеличит поставки современных битумных материалов для обслуживания транспортных сооружений и предоставит собственную технологию строительства оснований дорог из укрепленных грунтов.

Как отметил Александр Дюков, для развития скоростного транспортного сообщения в России необходимы эффективные технологии, чтобы повысить надежность, комфорт и безопасность путешественников.

«Научные, инженерные и производственные возможности «Газпром нефти» позволяют реализовывать комплексные инфраструктурные проекты с высокими эксплуатационными требованиями. Мы являемся активным участником рынка дорожного строительства России. Сегодня каждый третий километр автомагистралей М-11 «Нева» и М-12 «Восток» построен с использованием битумов компании», — сказал он.

Также Алексей Крапивин подчеркнул, что в рамках работы над транспортными объектами национального значения «Нацпроектстрой» уделяет особое внимание качеству материалов.

«Уверен, что в сотрудничестве с «Газпром нефтью» мы сможем повысить долговечность и надежность покрытий дорог и аэродромной инфраструктуры», — сказал он.