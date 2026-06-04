Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

На ПМЭФ призвали провести аудит киберустойчивости компаний

Станислав Кузнецов: государственный аудит должен оценивать киберустойчивость компаний
Сбер

Государственный аудит должен оценивать не только финансовые затраты, но и киберустойчивость компаний, заявил в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, нужен системный аудит цифрового иммунитета компаний.

«Контрольно-надзорные органы сегодня должны научиться делать «прививку» любой организации, чтобы возник цифровой иммунитет. Такой иммунитет — это не набор инструментов, а свойство бизнес-системы: она не просто защищена, она сохраняет работоспособность во время атаки и способность восстанавливаться самостоятельно», — сказал он.

Также Кузнецов отметил, что в современных условиях нельзя ограничиваться только цифровой трансформацией.

«Главный вопрос — не сколько платформ мы построили, а выдержат ли они серьезные атаки. Если мы не научимся оценивать цифровую и киберзащиту так же строго, как финансовую дисциплину, риск потери устойчивости будет высок», — добавил он.

По его словам, необходимо уметь противостоять атакам.

«Если не смогли восстановиться — надо перестроить процессы, чтобы этого не повторилось. Но у нас сегодня, если случается инцидент, многие об этом молчат. Контрольно-надзорные органы могут привить и то, что стремление скрыть инциденты — опасно», — заключил Кузнецов.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!