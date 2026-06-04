На ПМЭФ призвали провести аудит киберустойчивости компаний

Государственный аудит должен оценивать не только финансовые затраты, но и киберустойчивость компаний, заявил в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, нужен системный аудит цифрового иммунитета компаний.

«Контрольно-надзорные органы сегодня должны научиться делать «прививку» любой организации, чтобы возник цифровой иммунитет. Такой иммунитет — это не набор инструментов, а свойство бизнес-системы: она не просто защищена, она сохраняет работоспособность во время атаки и способность восстанавливаться самостоятельно», — сказал он.

Также Кузнецов отметил, что в современных условиях нельзя ограничиваться только цифровой трансформацией.

«Главный вопрос — не сколько платформ мы построили, а выдержат ли они серьезные атаки. Если мы не научимся оценивать цифровую и киберзащиту так же строго, как финансовую дисциплину, риск потери устойчивости будет высок», — добавил он.

По его словам, необходимо уметь противостоять атакам.

«Если не смогли восстановиться — надо перестроить процессы, чтобы этого не повторилось. Но у нас сегодня, если случается инцидент, многие об этом молчат. Контрольно-надзорные органы могут привить и то, что стремление скрыть инциденты — опасно», — заключил Кузнецов.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.