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Бизнес

На ПМЭФ назвали ИИ одним из новых факторов роста капитализации компаний

Тарас Скворцов: технологии и ИИ становятся главным фактором роста капитализации
Пресс-служба Сбера

Российский рынок остается одним из самых недооцененных среди мировых фондовых рынков, заявил в рамках МПЭФ-2026 заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Он отметил, что инвесторы стали чаще оценивать не только текущие финансовые результаты компаний, но и потенциальный рост в будущем.

«Главным фактором такого роста становятся технологии и искусственный интеллект. Компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества», — сказал он.

Скворцов добавил, что технологии и ИИ становятся фундаментом долгосрочной конкуренции компаний.

«Инвестиции в ИИ должны рассматриваться как инвестиции в будущую стоимость бизнеса — в конечном счете рынок всегда оценивает способность бизнеса создавать дополнительную стоимость для акционеров», — отметил он.

По мнению Сковрцова, следующим этапом развития российского фондового рынка станет расширение долгосрочных инвестиций и инструментов профессионального управления капиталом.

 
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