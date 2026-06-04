На ПМЭФ назвали ИИ одним из новых факторов роста капитализации компаний

Российский рынок остается одним из самых недооцененных среди мировых фондовых рынков, заявил в рамках МПЭФ-2026 заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Он отметил, что инвесторы стали чаще оценивать не только текущие финансовые результаты компаний, но и потенциальный рост в будущем.

«Главным фактором такого роста становятся технологии и искусственный интеллект. Компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества», — сказал он.

Скворцов добавил, что технологии и ИИ становятся фундаментом долгосрочной конкуренции компаний.

«Инвестиции в ИИ должны рассматриваться как инвестиции в будущую стоимость бизнеса — в конечном счете рынок всегда оценивает способность бизнеса создавать дополнительную стоимость для акционеров», — отметил он.

По мнению Сковрцова, следующим этапом развития российского фондового рынка станет расширение долгосрочных инвестиций и инструментов профессионального управления капиталом.