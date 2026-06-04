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Бизнес

Назван средний возраст российских госслужащих

Ректор РАНХиГС Комиссаров назвал 42 года средним возрастом госслужащих в России
Максим Блинов/РИА Новости

Средний возраст госслужащих в России сейчас составляет 42 года, рассказал на полях ПМЭФ-2026 ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров. Его цитирует РИА Новости.

По мнению главы академии, это хороший показатель.

«С одной стороны, достаточно опытных, мудрых людей. И в то же время приходит молодежь», — отметил Комиссаров.

Агентство уточняет, что РАНХиГС набирает учащихся на программу «Основы государственной гражданской службы», где будущие госслужащие могут получить профессиональную подготовку.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем стала Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Россия также традиционно направила приглашения на форум странам СНГ. В мероприятии участвуют официальные делегаций и представители бизнеса из государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В расширенной программе форума заявлено 150 мероприятий.

Ранее были названы шесть категорий россиян, имеющих право сразу на две пенсии.

 
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