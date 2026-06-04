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Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Экономист Зельцер: доллар будет стоить 75 рублей на следующей неделе
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Доллар на следующей неделе может подорожать до 75 рублей, евро — до 88 рублей, юань — до 11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Курсы валют в ближайшие две недели будут сильно зависеть от решений Минфина и Банка Росси. Валютный рынок будет учитывать изменение лимитов покупки валюты Минфином с 4 июня и готовиться к заседанию ЦБ по ключевой ставке 19 июня. Волатильность курсов инвалют в ближайшие две недели будет высокой, а направление курсам зададут решения регуляторов», — отметил Зельцер.

Эксперт ожидает, что Минфин может увеличить квоты покупки валюты на рынке в 2,5 раза, что поднимет общий спрос на валюту и может ускорить рост курсов.

Еще один важный фактор — возможное снижение ключевой ставки. По словам Зельцера, ЦБ на ближайшем заседании может снова опустить ставку на 0,5 процентного пункта, до 14%, поскольку замедление инфляции это позволяет. Снижение ставки удешевит кредиты для импортеров, добавил эксперт. Это может поддержать спрос на иностранную валюту и стать еще одним фактором против рубля, констатировал экономист.

До конца лета Зельцер допускает дальнейшее ослабление российской валюты. По его оценке, доллар может подняться к 80 рублям, евро — к 90 рублям, а юань — к 11,5 рубля.

По данным Investing.com, 3 июня курс доллара на внебиржевом рынке превышал 71,5 рубля, евро — 83,6 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 10,9 рубля.

Ранее в России не исключили доллар ниже 60 рублей.

 
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