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Бизнес

Названы риски неправильного использования кондиционера в машине

Автоэксперт Ерицян: неправильное использование кондиционера вредит двигателю авто
sweet_tomato/Shutterstock

Неправильное использование кондиционера может вредить автомобилю, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

«Кондиционер напрямую связан с работой двигателя, и его неправильная эксплуатация увеличивает нагрузку на силовой агрегат. При интенсивной работе возрастает расход топлива и ускоряется износ системы. Если игнорировать обслуживание кондиционера, это может привести к снижению эффективности охлаждения и дорогостоящему ремонту. Лучше сначала проветрить салон, чтобы снизить температуру внутри автомобиля, и только после этого включать кондиционер. Это уменьшает нагрузку на систему и позволяет быстрее достичь комфортной температуры. Резкое охлаждение сильно нагретого салона заставляет кондиционер работать в максимальном режиме, что снижает его ресурс», — отметил Ерицян.

По его словам, постоянная работа на предельной мощности увеличивает нагрузку на компрессор и двигатель автомобиля. Это приводит к росту расхода топлива и ускоренному износу оборудования, сказал эксперт. Оптимальный режим охлаждения позволяет сохранить ресурс системы и снизить затраты на эксплуатацию, добавил Ерицян.

Он посоветовал регулярно проводить обслуживание системы, следить за уровнем хладагента и состоянием фильтров. В межсезонье и холодное время года проверять работоспособность кондиционера следует в допустимых для эксплуатации режимах, указанных производителем, добавил Ерицян. Регулярная профилактика помогает избежать серьезных неисправностей и поддерживает эффективность охлаждения, заключил эксперт.

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