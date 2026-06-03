В России рекордно выросли продажи новых легковых и коммерческих автомобилей

Продажи новых легковых и коммерческих авто в России выросли на 18% в мае

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам мая 2026 года показали рост на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС), за месяц было реализовано 110,6 тыс. единиц техники.

Если рассматривать первые пять месяцев 2026 года, то совокупные продажи достигли 482,8 тыс. машин, что на 6% превышает показатели января-мая прошлого года.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что май продолжил позитивную динамику в годовом выражении. При этом он обратил внимание на снижение продаж относительно апреля — минус 6%. Это падение эксперт объяснил традиционной коррекцией спроса: сказались длинные майские выходные, праздничные дни и общее замедление деловой активности.

Калицев также подчеркнул, что в последнее время наблюдается сокращение импорта, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в обозримом будущем. «В связи с этим мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время», — резюмировал он.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.