Две трети россиянок с детьми выступили за удаленный формат работы

Около 68% опрошенных женщин с детьми рассматривают возможность перехода на удаленный или гибридный формат занятости в ближайшие два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками коммуникационного агентства PR DEV (есть у «Газеты.Ru»).

Среди профессий, которые чаще всего рассматривают женщины для удаленной работы, лидируют контент-менеджеры и копирайтеры (22%), SMM-специалисты (18%), специалисты клиентской поддержки (15%), HR-специалисты и рекрутеры (12%), онлайн-преподаватели (11%), бухгалтеры (8%) и дизайнеры (7%). Еще 7% интересуются профессиями в сфере PR, маркетинга и управления проектами.

Гендиректор агентства Алла Аксенова рассказала, что каждая четвертая женщина хотя бы раз за последний год искала удаленную работу на специализированных площадках по поиску вакансий. Среди матерей детей до 14 лет этот показатель достигает 41%, подчеркнула Аксенова.

Для 57% женщин возможность работать удаленно является одним из ключевых факторов при выборе работодателя. При этом для 34% матерей наличие дистанционного формата работы становится обязательным условием при рассмотрении вакансий.

Отдельно растет интерес к удаленной занятости среди женщин, находящихся в декретном отпуске: около 32% из них рассматривают дистанционную работу как возможность сохранить профессиональную активность после рождения ребенка и продолжать развивать карьеру без длительного перерыва.

Несмотря на высокий интерес соискателей к дистанционной занятости, доля удаленных вакансий на рынке труда остается относительно невысокой. По данным hh.ru, в декабре 2025 года на платформе было размещено почти 900 тыс. вакансий, из которых около 50 тыс. предполагали удаленный формат работы, что составляло порядка 6% от общего числа предложений. В свою очередь, с января по начало июня 2026 года российские работодатели разместили на hh.ru более 3,7 млн вакансий, из которых свыше 206 тыс. предусматривали дистанционный формат. Доля таких предложений составила около 5% и практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стабильном спросе работодателей на удаленную занятость, однако количество подобных вакансий по-прежнему существенно уступает спросу со стороны соискателей, особенно среди женщин с детьми.

По мнению Аксеновой, рост интереса к удаленной работе среди женщин с детьми является закономерным следствием изменений на рынке труда.

«Когда один из родителей может работать из дома, семья получает больше возможностей для воспитания детей без потери дохода и профессиональной реализации. В перспективе это способствует формированию более комфортной среды для принятия решения о рождении ребенка. Развитие гибких форм занятости позволяет родителям сохранять баланс между карьерой и семьей, а также расширяет доступ к качественным рабочим местам независимо от региона проживания», — считает Аксенова.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

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