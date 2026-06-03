Ведяхин назвал человека главным в эпоху искусственного интеллекта

В эпоху искусственного интеллекта первое и последнее слово должно быть за человеком. Об этом на сессии «Когнитивный разрыв: как технологии меняют наше мышление и контуры экономики» в ходе Петербургского международного экономического форума заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Главный вопрос дискуссии заключался в способности технологического прогресса оставаться драйвером глобального роста.

По словам Ведяхина, искусственный интеллект по своей сути представляет собой «перемножение матриц». Он подчеркнул, что нейросеть не думает, а только обрабатывает нули и единицы.

«Первое и последнее слово должно быть за человеком. Правила управления ИИ необходимо зашивать в алгоритмы с самого начала», — подчеркнул он.

Топ-менеджер Сбера напомнил, что в России уже действует Кодекс этики в сфере ИИ. По его словам, эти нормы реализовали в GigaChat Сбера. При этом Ведяхин особо отметил, что ИИ не является соперником человека, выступая математическим инструментом, а конечное решение всегда оставается за человеком.

Кроме того, Ведяхин привел экономические аргументы. Так, он отметил, что у 2030 году внедрение ИИ может принести российской экономике более 11,2 трлн рублей (свыше 6% ВВП). При этом Россия входит в топ-10 стран мира, обладающих собственными генеративными моделями.

По мнению первого зампреда Сбера, жесткие навыки перестают быть конкурентным преимуществом человека, поскольку их легко может изучить ИИ. Настоящую ценность, считает он, состоит в мягких навыках: умении мыслить, работать в команде, быть самокритичным и честным. Вежяхин подчеркнул, что этому нельзя научить быстро.

В свою очередь, академик Российской академии образования Татьяна Черниговская призвала учить детей сомневаться, проверять источники и справляться со стрессом. Оба спикера сошлись во мнении, что технологический прогресс оказался неизбежен, но выиграет тот, кто сохранит за собой право на последнее слово.