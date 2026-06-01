Россиянам посоветовали делать взносы в ПДС в первой половине года

НПФ «Эволюция»: при взносе в ПДС во втором полугодии теряется три четверти дохода
Почти половина взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС) делается в конце года: люди стараются успеть получить господдержку за уходящий год, вносят круглые суммы для получения максимального софинансирования от государства. Однако участники программы редко задумываются над тем, что при таком режиме взносов они теряют три четверти своего потенциального дохода, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник.

«По данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов за 2025 год составила 16% годовых. Если участник программы вложился в ПДС в конце года, то он потерял от 70 до 90% доходности, распределяемой НПФ», — сказал Ключник.

Он объяснил механизм формирования инвестиционного дохода на примере взноса в размере 100 рублей. Так, если бы участник ПДС внес средства в январе, то при доходности 19,1% годовых, которую некоторые НПФ показали по итогам 2025 года, участник программы получил бы 19,1 рубля дохода. Если бы он вложил средства в середине года, то получил бы уже 9,5 рубля, а если в конце ноября — лишь 1,6 рубля на 100 рублей взноса.

Ключник напомнил, что государственное софинансирование — до 36 тыс. рублей в год — начисляется вне зависимости от даты внесения средств и определяется размером взносов и уровнем официального дохода участника, инвестиционный же доход от НПФ рассчитывается по-другому: он начисляется на фактический остаток средств на счете и «накапливается» в течение всего срока, пока деньги находятся в фонде. Так, если участник программы делает взнос в декабре, то деньги работают один месяц, а если в мае — восемь месяцев, пояснил Ключник. Поэтому важен не только размер вложений, но и момент внесения средств, пояснил эксперт.

Он отметил, что увеличение сбережений в ПДС обеспечивает эффект сложного процента: заработанный инвестиционный доход не выводится, а прибавляется к взносам и увеличивает базу для расчета дохода в последующем с эффектом «снежного кома». Это позволяет существенно нарастить накопления за 15 лет, подчеркнул Ключник.

«Два одинаковых по размеру взноса дадут разный итоговый результат по доходу из-за разной продолжительности работы капитала. Чем раньше пополняете ПДС, тем большим становится роль инвестиционного дохода за счет длительной работы средств и накопительного эффекта. Поэтому выгоднее всего пополнять ПДС в начале года, а еще лучше — делать это регулярно, не ограничиваясь единоразовыми взносами. Счет по ПДС вы можете пополнить еще и переводом пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования, а также реинвестировать налоговый вычет, предоставляемый государством на сумму взносов в ПДС», — подытожил эксперт.

