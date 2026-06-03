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Киргизия присматривается к ядерной энергетике в сотрудничестве с «Росатомом»

Вице-премьер Киргизии рассказал об изучении перспектив создания АЭС в стране
Dmytro Larin/Shutterstock/FOTODOM

Руководство Киргизии изучает возможность развития атомной энергетики в стране. Об этом сообщил вице-премьер республики Данияр Амангельдиев в интервью Sputnik на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

«Мы присматриваемся к атомной энергетике и изучаем это направление», — сказал зампред правительства Киргизии.

По его словам, кабинет министров республики активно сотрудничает с «Росатомом» в сфере подготовки кадров и их стажировок.

«Считаем, что прежде всего необходимо подготовить кадровую базу и специалистов соответствующей квалификации», — отметил вице-премьер Киргизии.

Он напомнил, что власти страны отменили монополию на генерацию электроэнергии. По его словам, это позволило привлечь инвесторов, заинтересованных в реализации крупных проектов в энергетической сфере.

В апреле Амангельдиев анонсировал проведение в Киргизии референдума по поводу строительства АЭС. По его словам, пока речь идет не о запуске такого проекта, а лишь о подготовке специалистов и законодательной базы, необходимой для его реализации.

Ранее Москва и Астана подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту АЭС в Казахстане.

 
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