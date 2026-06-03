На ПМЭФ визуализировали новый подход к развитию банковских сервисов

Альфа-Банк представил на Петербургском международном экономическом форуме концепцию фантеха, которую в банке называют следующим этапом развития банковских сервисов и взаимодействия с клиентами. Центральным элементом стенда стал масштабный арт-объект, символизирующий переход от традиционного понимания банковских услуг к более широкому пользовательскому опыту, сообщила пресс-служба компании.

Стенд Альфа-Банка представляет собой двухуровневое пространство, посвященное новой цифровой эпохе и развитию концепции «Больше, чем банк».

Как отметили в банке, российский финансовый сектор уже сформировал один из наиболее развитых финтех-рынков в мире, а скорость, технологичность и удобство стали базовыми ожиданиями клиентов. В этих условиях ключевое значение приобретают пользовательский опыт, персонализация и новые форматы взаимодействия.

В центре экспозиции расположен арт-объект, переосмысляющий образ банка. Его основой стал классический банковский пантеон — как символ традиционного банкинга. Вокруг размещены элементы, отражающие лайфстайл-сервисы, эмоции и впечатления, которые, по замыслу авторов концепции, становятся частью взаимодействия клиента с современным банком за пределами финансовых операций.

В церемонии открытия стенда приняли участие главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Фантех — следующий этап развития финтеха, когда технологии начинают работать не только на скорость и удобство, но и на эмоции человека. Когда банк перестает быть просто финансовым сервисом и становится частью жизни: привычек, интересов и впечатлений. Именно в этом мы видим развитие современного банка», — сообщил Верхошинский.

По словам Стуглева, ПМЭФ традиционно является площадкой для демонстрации компаниями не только своих продуктов и технологий, но и видения будущего. Он отметил, что представленная Альфа-Банком концепция отражает тенденцию развития конкуренции вокруг качества пользовательского опыта, персонализации и новых форм взаимодействия с клиентами.