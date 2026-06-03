«МегаФон» и Якутия запустят пилотный проект голосового робота на якутском языке

«МегаФон» и правительство Якутии запустят пилотный проект внедрения голосового робота на якутском языке. Решение автоматизирует консультации для жителей республики и сделает получение обратной связи более доступным. Соответствующее соглашение стороны подписали на площадке Петербургского международного экономического форума.

Документ также подразумевает реализацию проектов в сфере связи, информационной безопасности и цифровизации госуслуг. В ближайший год оператор расширит покрытие вдоль трасс автозимников. Для обеспечения стабильной связи госорганизаций в критических ситуациях запланировано создание цифровой транкинговой сети. Подписи под соглашением поставили гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава республики Айсен Николаев.

«Якутия является важным регионом для «МегаФона» — здесь работают сотни телеком‑объектов в городах и удаленных малых поселениях, связь и мобильный интернет обеспечены на местных месторождениях и предприятиях. Только за прошлый год наша техслужба построила и модернизировала на территории Республики почти 200 базовых станций, в этом году обновление получили уже более 50 объектов связи», — отметил Хачатур Помбухчан.

По его мнению, партнерство с региональными властями увеличит доступность телеком‑услуг для жителей региона и откроет новые перспективы по цифровизации госучреждений.

«Развитие цифровых технологий позволяет устранить неравенство с другими регионами, вызванное нашей огромной территорией и сложной логистикой. Мы рассчитываем, что закрепление сотрудничества с такими технологическими партнерами, как МегаФон, и внедрение современных решений, информационных продуктов и услуг, конкурирующих на открытом рынке, позволят вывести качество жизни в Якутии на принципиально новый уровень», — добавил Айсен Николаев.