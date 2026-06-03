Центробанк России обновил рейтинг НПФ по объему активов под управлением

СберНПФ занял первое место по объему активов под управлением в рейтинге ЦБ

СберНПФ по итогам первого квартала 2026 года занял первое место среди негосударственных пенсионных фондов России по объему активов под управлением в рейтинге Банка России. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По данным регулятора, объем активов под управлением СберНПФ достиг 1,4 трлн рублей.

Отмечается, что свыше 544 млрд рублей составили средства россиян, размещенные в СберНПФ по программе долгосрочных сбережений и договорам негосударственного пенсионного обеспечения. По сравнению с концом первого квартала 2025 года этот показатель увеличился в 2,3 раза.

Согласно статистике Центробанка, из 10,3 млн участников программы долгосрочных сбережений 7,5 млн человек выбрали СберНПФ. По этому показателю фонд также занимает лидирующую позицию на рынке.

«На конец в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ вступили уже 8,1 млн россиян. Наши клиенты получили 31,9 млрд рублей государственной поддержки и 23,3 млрд рублей инвестиционного дохода, который заработал для них фонд. Мы продолжаем оцифровывать сервисы, внедрять ИИ и развивать продукт, чтобы люди могли удобно копить вдолгую», — отметил Вестеровский.

В Сбере отметили, что на данный момент свои пенсии и долгосрочные сбережения СберНПФ доверили 16 млн россиян. Пенсионные выплаты от фонда получают 148 тыс. человек. По итогам января — мая 2026 года их общий объем достиг 8,5 млрд рублей.