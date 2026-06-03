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Бизнес

На ПМЭФ открылся стенд с неваляшкой

Компания А7 открыла стенд на Петербургском международном экономическом форуме
Владимир Астапкович/РИА Новости

На Петербургском международном экономическом форуме открылся стенд компании А7 с неваляшкой, сообщает пресс-служба компании.

В церемонии открытия стенда приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор компании А7 Илан Шор.

Как отметил Петр Фрадков, главная повестка стенда посвящена насущным вопросам.

«Перед ПСБ всегда стояли государственные задачи, в том числе связанные с ОПК. Мы первые, кто начал работать на территории воссоединенных субъектов, сегодня занимаем здесь большую часть рынка и обслуживаем население почти в 500 офисах», — сказал он.

Еще одной важной темой в условиях санкционных ограничений, по его словам, являются международные расчеты.

«Это большая государственная задача, и мы приняли в ней активное участие. Поэтому я очень рад, что за менее чем два года компания А7 достигла такого уровня, а перспектив, мне кажется, еще намного больше», — сказал он.

Также Илан Шор отметил, что альтернативная система международных расчетов компании активно развивается во всем мире.

«Люди в разных странах платят сегодня через агентский механизм очень часто по многим причинам: удобство, качество, скорость, цена. Нас никто не учил, как создавать эту компанию. Мы двигались вперед, как оказалось, правильным путем и слушали советы наших клиентов. Я хочу сказать большое спасибо коллективу А7 и коллективу банка ПСБ», — заявил Шор.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

 
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