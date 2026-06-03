Юрист опроверг информацию о заморозке вкладов россиян

Массовое и единовременное изъятие вкладов физически невозможно — банковская система во всем мире устроена по принципу финансового посредничества. Так в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отреагировал на слухи о подготовке заморозки вкладов россиян.

«В качестве доказательства будущего изъятия вкладов публиковались скриншоты документа под названием «О мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода», якобы подписанного председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Авторы фейка утверждали, что вклады свыше 2,8 млн рублей будут принудительно конвертированы в трехлетние безотзывные сертификаты, а выдача наличных ограничена суммой 150 тыс. рублей в месяц. Однако подобные сообщения не выдерживают даже поверхностной проверки. Ни Банк России, ни крупнейшие кредитные организации не подтверждали существование такого документа. Более того, сама логика распространяемых утверждений противоречит принципам функционирования банковской системы», — заявил Хаминский.

Он пояснил, что распространенный миф опирается на представление, будто все деньги вкладчиков находятся в банковских хранилищах и могут быть немедленно выданы по первому требованию. В действительности банки работают совершенно иначе. Привлеченные средства находятся в обороте. Они используются для кредитования бизнеса и населения, покупки ценных бумаг и проведения расчетов.

«Именно поэтому ни один банк не хранит 100% привлеченных средств в виде наличности. Российское регулирование также не предполагает наличия в банках объема ликвидных средств, достаточного для одномоментного возврата или изъятия всех вкладов. Для контроля устойчивости банковской системы используется норматив мгновенной ликвидности, который показывает способность банка исполнять обязательства в кратчайшие сроки за счет наиболее ликвидных активов. Его экономический смысл состоит не в обеспечении стопроцентной выдачи всех депозитов одновременно, а в поддержании устойчивой работы при обычном режиме обслуживания клиентов. Следовательно, массовое и единовременное изъятие вкладов физически невозможно не потому, что деньги заморожены, а потому, что банковская система во всем мире устроена по принципу финансового посредничества», — констатировал Хаминский.

По его мнению, в данном случае идет информационная манипуляция, рассчитанная на панику среди населения.

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