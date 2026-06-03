В Сбере спрогнозировали время появления команд из людей и ИИ-агентов

Владислав Крейнин: команды из людей и ИИ-агентов станут нормой через 3-5 лет

Сейчас в сфере труда происходит процесс пилотирования совместной работы людей с ИИ-агентами, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Он отметил, что через 3-5 лет такие команды в компаниях станут нормой.

По словам Крейнина, 53% крупнейших и 52% крупных и средних компаний заявляют, что уже начинают использовать ИИ.

Крейнин добавил, что в таких командах человек будет формировать смыслы, доверие и межличностные отношения, а ИИ-агенты будут анализировать документы, искать уязвимости и составлять планы действий.

«В команде маркетинга Сбера уже существует такой партнер — ИИ-агент Маркус. Это мультиагентная система, которая вместе с нами занимается исследованиями, делая и простую, и достаточно глубокую аналитику. Создает по нашим брифам креативные материалы, запускает базовые процессы в маркетинге», — рассказал Крейнин.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.