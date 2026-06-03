На ПМЭФ открыли пространство Urban Hub 2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) открыли пространство Urban Hub, которое станет площадкой для обсуждения вопросов городской среды, сферы строительства и проблем пространственного развития, сообщает пресс-служба форума.

Заместитель директора фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков поблагодарил Минстрой за поддержку инициативы открытия Urban Hub.

«Мы приложим усилия, чтобы и дальше наполнять эту площадку новыми смыслами, привлекать все больше партнеров, научных организаций, чтобы дискуссии здесь были еще более насыщенными и результативными», — сказал он.

Также заместитель директора фонда Росконгресс по экспертно-аналитической работе Григорий Великих напомнил, что в этом году «Эволюция городов» стала главной темой площадки.

«Тема «Эволюция городов» достаточно объемна, поэтому каждый участник сможет найти для себя интересные события в сетке намеченных мероприятий», — сказал он.

Кроме того, на площадке представят федеральный рейтинг девелоперов «Топ-20 застройщиков на первичном рынке жилья РФ. Эволюция лидеров».

По словам директора «Единого института пространственного планирования РФ» Дианы Саттаровой, эффективность города определяется способностью к адаптации к различным изменениям.

«Именно эта способность выводит качество городской среды на новый уровень», — сказала она.