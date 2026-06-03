В Сбере назвали комфортное регулирование ИИ преимуществом России

Комфортное регулирование искусственного интеллекта является одним из серьезных конкурентных преимуществ России в глобальной технологической гонке. Такое мнение в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии Петербургского международного экономического форума высказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, обсуждение возможного законодательного регулирования технологий искусственного интеллекта на данный момент активно ведется, в нем участвуют представители бизнеса, государства и экспертного сообщества.

«Сейчас идут активные дискуссии на тему закона по ИИ, мы в них, конечно, участвуем. Идет такая живая, конструктивная дискуссия между основными стейкхолдерами», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что одной из ключевых задач участников обсуждения является определение границ и масштабов государственного вмешательства в развитие отрасли.

«Важно понять, в какой степени и где нужно вмешательство регулятора на уровне закона сейчас», — подчеркнул первый зампред Сбербанка.

По его мнению, будущая законодательная база должна как учитывать возможные риски использования технологий искусственного интеллекта, так и создавать условия для дальнейшего развития отрасли.

«Лично я искренне надеюсь, что появится закон в таком виде, чтобы он мог и дальше стимулировать развитие искусственного интеллекта», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что действующий подход к регулированию ИИ в России остается наиболее комфортным для разработчиков и бизнеса по сравнению с рядом других стран.