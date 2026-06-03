В Сбере отметили быстрый рост объема наличных денег в обращении

Объем наличных денег в обращении в России в мае достиг 19 трлн рублей, увеличившись на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин роста спроса на наличные могли стать перебои в работе мобильного интернета, а также увеличение налоговой нагрузки. Такое мнение в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии Петербургского международного экономического форума высказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы видим тренды и видим, что они нарастают. Есть большой спрос на наличные, мы видим быстрый рост наличных в обращении. В мае их объем достиг 19 трлн рублей — это рост на 14,9% год к году», — сказал он.

По словам Ведяхина, анализ показывает, что на увеличение объемов наличных расчетов повлияли не только риски, связанные с нестабильной работой интернета, но и экономические стимулы.

Он отметил, что в последнее время растет число объявлений, в которых покупателям предлагают скидки при оплате наличными. Размер таких скидок нередко достигает 10% и более.

«Эти скидки, безусловно, превышают стоимость эквайринга», — подчеркнул первый зампред Сбербанка.

По его мнению, дальнейшее распространение практики расчетов наличными может привести к росту теневого сектора экономики.

«Когда все больше операций совершается за наличные — это постепенно становится черной, неконтролируемой экономикой», — заявил Ведяхин.

Он напомнил, что массовое распространение определенных способов оплаты зачастую происходит по принципу сетевого эффекта, когда участники рынка начинают копировать наиболее удобные или выгодные практики. В качестве примера он привел популяризацию переводов через мобильное приложение Сбербанка.

При этом Ведяхин не ожидает отказа от безналичных платежей, однако считает вероятным формирование новой модели потребительского поведения, при которой россияне будут чаще хранить при себе наличные средства.

«Мы не уйдем, естественно, от безнала. Очевидно, что этот паттерн сохранится, но мы просто добавим существенный объем наличных денежных средств», — сказал он.

По словам топ-менеджера Сбера, даже он сам стал регулярно задумываться о наличии 5-10 тыс. рублей наличными на случай различных обстоятельств.