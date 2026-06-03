Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере назвали комфортный для экспортеров курс рубля

Ведяхин: для поддержки экспортеров нужен курс доллара выше 90 рублей
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Для создания благоприятных условий для российских экспортеров курс рубля должен превышать 90 рублей за доллар, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии Петербургского международного экономического форума.

«Для того, чтобы экспортеры задышали, что называется, нужен курс 90 плюс», — считает Ведяхин.

По его словам, для российской экономики чрезмерно крепкий рубль означает снижение рублевой выручки от внешнеторговой деятельности. Он напомнил, что Россия остается экспортно ориентированной страной с устойчивым положительным сальдо торгового баланса.

«Россия — экспортная страна с огромным положительным сальдо торгового баланса. Мы по определению больше продаем, чем покупаем. Поэтому в целом для страны сильный курс — это недобор доходов в рублевом выражении», — отметил первый зампред Сбербанка.

Ведяхин также сообщил, что во втором полугодии баланс факторов, влияющих на валютный рынок, вероятно, начнет смещаться в сторону постепенного ослабления российской валюты.

По его оценке, крепкий рубль будет способствовать росту импорта, что приведет к увеличению спроса на иностранную валюту и окажет давление на курс.

Дополнительными факторами могут стать снижение процентных ставок, нормализация ситуации на сырьевых рынках и возобновление покупок валюты Министерством финансов.

«По мере снижения ставок, нормализации ситуации на сырьевых рынках и возобновления покупок валюты Минфином курс будет возвращаться к уровню около 85 рублей за доллар к концу года», — резюмировал Ведяхин.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!