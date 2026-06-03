В Сбере назвали комфортный для экспортеров курс рубля

Для создания благоприятных условий для российских экспортеров курс рубля должен превышать 90 рублей за доллар, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии Петербургского международного экономического форума.

«Для того, чтобы экспортеры задышали, что называется, нужен курс 90 плюс», — считает Ведяхин.

По его словам, для российской экономики чрезмерно крепкий рубль означает снижение рублевой выручки от внешнеторговой деятельности. Он напомнил, что Россия остается экспортно ориентированной страной с устойчивым положительным сальдо торгового баланса.

«Россия — экспортная страна с огромным положительным сальдо торгового баланса. Мы по определению больше продаем, чем покупаем. Поэтому в целом для страны сильный курс — это недобор доходов в рублевом выражении», — отметил первый зампред Сбербанка.

Ведяхин также сообщил, что во втором полугодии баланс факторов, влияющих на валютный рынок, вероятно, начнет смещаться в сторону постепенного ослабления российской валюты.

По его оценке, крепкий рубль будет способствовать росту импорта, что приведет к увеличению спроса на иностранную валюту и окажет давление на курс.

Дополнительными факторами могут стать снижение процентных ставок, нормализация ситуации на сырьевых рынках и возобновление покупок валюты Министерством финансов.

«По мере снижения ставок, нормализации ситуации на сырьевых рынках и возобновления покупок валюты Минфином курс будет возвращаться к уровню около 85 рублей за доллар к концу года», — резюмировал Ведяхин.