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Бизнес

В Сбере оценили влияние искусственного интеллекта на производительность труда

Cбер: существующие технологии ИИ могут повысить производительность труда на 11–22%
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Применение существующих технологий искусственного интеллекта способно повысить производительность труда на 11–22% в зависимости от темпов и масштабов внедрения технологии благодаря широкому потенциалу ее применения. Таким мнением поделился первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии ПМЭФ.

По его словам, ИИ может взять на себя часть рутинной нагрузки в самых разных профессиях, что позволит людям сосредоточиться на направлениях, где сегодня особенно ощущается нехватка специалистов, и где участие человека по-прежнему незаменимо.

«Хороший пример — строительная отрасль, где дефицит кадров остается очень высоким. При этом технологии постепенно приходят и сюда: например, у меня была забавная просьба к коллегам — найти мне не танцующего робота, а робота–плиточника, так как практической пользы от него больше. И вот уже сейчас тестируются роботы-плиточники», — отметил Ведяхин.

 
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