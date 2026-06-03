При текущей ключевой ставке в Сбере не ожидают роста инвестиционного кредитования в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии ПМЭФ.

По его словам, действуют оборотные кредиты, продолжается финансирование проектов, которые невозможно приостановить на время, ведется строительство жилой недвижимости. Однако ключевая ставка пока остается высокой для активного запуска новых строительных проектов.

«На фоне этого часть девелоперов продолжает занимать выжидательную позицию», — добавил Ведяхин.

Ситуацию с кредитованием угольной отрасли топ-менеджер Сбера оценил как максимально сложную.

При этом Сбер сохраняет прогноз роста корпоративного кредитования в целом по банковскому сектору на 2026 год на уровне 10-12%, банк тоже будет на этом уровне, добавил Ведяхин.