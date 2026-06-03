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Бизнес

В Сбере оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику России

Ведяхин: прогнозы Сбера по товарному экспорту выросли более чем на $100 млрд
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Конфликт на Ближнем Востоке окажет временную поддержку экономике России. Об этом рассказал первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин в эксклюзивном интервью Reuters в преддверии ПМЭФ.

По его словам, прогнозы Сбера по товарному экспорту с начала года выросли более чем на $100 млрд практически полностью благодаря росту цен.
При этом, по его словам, важно учитывать укрепление рубля.

«Если раньше мы говорили, что высокая ставка влияет, но Центробанк делает небольшие, но стабильные шаги по ее снижению, то сейчас мы должны говорить еще и про крепкий рубль — он очень сильно давит на экспортеров и, как следствие, на бюджет, поэтому тот выигрыш в долларах, который предприятия получают за счет роста цен на нефть, во многом нивелируется укреплением рубля», — отметил Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера пояснил, что в связи с проведением расчетов внутри России в рублях выигрыш для предприятий и для бюджета на практике не настолько велик, каким видится при изучении цен в долларах.

«Поэтому многое зависит от позиции Центробанка в части динамики ключевой ставки и от курса доллара. Хорошая новость — эти два фактора взаимосвязаны: при снижении ставки национальная валюта будет постепенно ослабляться, потому что меньше будет интереса сберегать в рублях», — добавил Ведяхин.

 
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