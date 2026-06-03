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Бизнес

Россиян предупредили об усилении атак через мессенджеры

Экономист Мосягин: мошенники во втором полугодии усилят атаки через мессенджеры
«Газета.Ru»

Во второй половине 2026 года мошенники будут не просто чаще звонить россиянам, а сложнее выстраивать обман. В ход активнее пойдут дипфейки, подделка голоса и многоходовые схемы в мессенджерах, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

По его словам, данные ЦБ за первый квартал дают повод для осторожного оптимизма, но не для успокоения. Банки отразили почти 17 млн атак и сохранили гражданам 1,8 трлн рублей. При этом мошенникам все равно удалось похитить 7,4 млрд рублей.

«Техническая защита банков работает отлично, но она бессильна, когда человек сам, будучи введенным в заблуждение или состояние стресса, переводит деньги или сообщает коды. Это уже не хакерские атаки на систему, это атаки на психику, где главным звеном остается человек», — сказал Мосягин.

Эксперт не ждет простого снижения ущерба во второй половине года: блокировок станет больше, но мошенники быстро подстраиваются. Главный риск — не в количестве звонков, а в качестве сценариев, предупредил Мосягин.

Одной из самых опасных схем он назвал комбинацию, когда звонок от лже-банка или «Госуслуг» подкрепляют видеозвонком якобы от руководителя в Telegram. Такой сценарий давит сразу с нескольких сторон: срочность, авторитет, страх ошибки, пояснил экономист.

По словам Мосягина, основной удар сместится в мессенджеры — там труднее понять, кто на самом деле пишет или звонит, а доверия у многих пользователей больше, чем к обычному звонку с незнакомого номера.

Под ударом остаются не только пенсионеры, сказал экономист. По его словам, мошенники все чаще работают по экономически активным людям, самозанятым, пользователям маркетплейсов и тем, у кого есть даже небольшие накопления. Молодежь уязвима из-за легкого отношения к входу через единые аккаунты, отметил эксперт. Людей старшего возраста продолжат ловить на темах перерасчета пенсий и фейковых инвестиций, констатировал Мосягин.

Он отметил, что помогают период охлаждения для крупных переводов и самозапрет на кредиты: они дают человеку время выйти из-под давления. Но без личной привычки проверять любой тревожный звонок этого мало, подчеркнул Мосягин.

При сообщении или звонке от «банка» или «госструктуры» эксперт советует сразу прекращать разговор и самому перезванивать по официальному номеру. Отдельное правило — не устанавливать программы удаленного доступа по чужой просьбе, заключил Мосягин.

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