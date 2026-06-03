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Бизнес

Заработок молодежи снижается

Qugo: средний заработок россиян 18–21 года снизился на 17% за восемь месяцев
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Число молодых людей 18–24 лет, работающих через цифровые платформы занятости, с октября 2025 года по май 2026 года выросло в полтора раза. При этом средний доход молодых специалистов снижается — работа делится между большим числом людей, и на каждого исполнителя приходится меньше денег. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики платформы Qugo.

«Если ориентироваться на средний заработок, картина выглядит позитивно: в каждой возрастной группе среднемесячный доход год к году растет. Однако средний показатель искажают высокозарабатывающие исполнители. Средний годовой заработок — показатель типичного исполнителя — снижается. По данным платформы, у молодежи 18–21 года он упал с 2024 на 2025 год примерно на 17%, у группы 22–24 лет — на 4%. Объем доступных заказов растет медленнее, чем приток новых исполнителей. Когда за полгода число молодых участников увеличивается на 40–80%, работа делится между большим числом людей, и на каждого типичного исполнителя в среднем приходится меньше денег», — отметили аналитики.

Они добавили, что основное направление у всех возрастных групп молодежи — курьерская доставка и складские услуги. У группы 18–21 курьерская работа доминирует с большим отрывом, а у самых младших, 16–17 лет, на первом месте оказывается работа на складах и в мероприятиях-промоакциях — туда легче попасть с 16 лет, не требуется автомобиль, подчеркнули эксперты.

По их данным, в старшей группе, 22–24 года, в тройку категорий начинает пробиваться «виртуальный помощник» — удаленные задачи, не требующие физического присутствия. Это слабый, но устойчивый сигнал: с возрастом и опытом молодежь смещается от чисто физического труда к более квалифицированной удаленной работе, сказали аналитики.

Минтруд недавно сообщил, что доля занятых в возрасте 23–30 лет составляет около 11% — молодежь оказалась одной из самых уязвимых возрастных групп. По данным Роскачества, средний срок поиска работы в 2026 году вырос до 5,5 месяца.

Ранее HR-эксперт назвал популярные бонусы от работодателей для сотрудников.

 
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