В России оценили потери армянских фермеров из-за ограничений на экспорт в РФ

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну придется ежемесячно перечислять своим фермерам $22 млн, чтобы компенсировать их потери от ограничений на экспорт продукции в Россию. Такие цифры приводит Telegram-канал Baza.

По его данным, а неполный 2025 год Армения экспортировала в Россию подпадающую под ограничения сельхозпродукцию на сумму $240 млн при общем объеме экспорта этих товаров в $265 млн. Таким образом, примерно 90% экспортной выручки армянских аграриев приходилось на российский рынок.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина предположила, что часть не реализованной продукции может быть утилизирована из-за ограниченных сроков хранения. Она считает, что армянским фермерам будет трудно быстро найти альтернативные рынки сбыта в Европе из-за высокой конкуренции со стороны местных производителей.

2 июня Пашинян пообещал фермерам компенсировать убытки, связанные с ограничением экспорта продукции в Россию. Сами меры он назвал «неправильными», выразив мнение, что они «настраивают людей против ЕАЭС». Тем временем Россельхознадзор объявил о новых запретах: с 3 июня в страну не будут завозить армянские баклажаны, картошку и сухофрукты. Почему Москва отказывается от продуктов Еревана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист оценила зависимость России от армянских фруктов.