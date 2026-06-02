Сбер укрепил технологическое партнерство с Белоруссией

Ведяхин: прошедший год стал рекордным для дочернего банка Сбера в Белоруссии
Прошедший год стал для дочернего банка Сбера в Белоруссии рекордным, сообщил белорусскому медиа MyFin в преддверии ПМЭФ-2026 первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, дочерний банк показал лучший прирост кредитования в национальной валюте в корпоративном сегменте и в розничном потребительском кредитовании.

«По итогам года мы получили высокую оценку и признание всего рынка — Гран-при премии «Банк года — 2025», в том числе за лучшую программу цифровой трансформации банка. Нам важна оценка экспертов, но главная оценка — от наших клиентов», — сказал он.

Ведяхин добавил, что также была завершена миграция на новую core-систему. Он отметил, что данные клиентов были перенесены без сбоев.

Кроме того, Ведяхин отметил, что Сбер обсуждает с Национальным банком Белоруссии (НБРБ) развитие регулирования в сфере криптовалют.

 
