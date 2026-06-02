В Сбере рассказали о текущей ситуации с трансграничными платежами

Александр Ведяхин: переход на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем состоялся
Сбер

Переход на расчеты в рублях и юанях между Россией и Китаем формально состоялся, но в инфраструктуре требуется настройка, сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что наблюдается разрывы внутри платежной инфраструктуры.

«Переход на расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем формально состоялся. Платежные маршруты многократно усложняются, в них приходится встраивать дополнительные банки-посредники», — сказал он.

Ведяхин добавил, что китайским банкам приходится соблюдать баланс рисков, чтобы не попасть под вторичные санкции.

«Выбор банка-партнера и формирование платежных цепочек превратились для банков в задачу со звездочкой по управлению операционными и комплаенс-рисками, а не просто в поиск выгодных тарифов и быстрых маршрутов платежей», — сказал он.

 
