Стало известно, сколько банков может остаться в России к концу года

Количество банков в России уже к концу 2026 года может опуститься ниже отметки в 300. Такой прогноз в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума дала генеральный директор — председатель правления рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

По ее словам, с начала года рынок покинули пять кредитных организаций, причем три из них были присоединены к материнским структурам. Эксперт отметила, что сокращение числа банков на 5–10 организаций ежегодно является приемлемым для рынка.

Чекурова подчеркнула, что масштабная расчистка банковского сектора уже завершилась. Сейчас отзывы лицензий происходят преимущественно точечно. Кроме того, небольшие региональные банки в последние годы показали свою значимость для экономики, а высокая ключевая ставка временно отложила проблему так называемых «уставших собственников».

Глава «Эксперт РА» также заявила, что практика показала отсутствие необходимости в существовании тысячи банков для российской экономики. По ее оценке, в ближайшие годы число банковских лицензий продолжит снижаться и может приблизиться к уровню 270–280.

Согласно данным Банка России, на 1 мая 2026 года в стране действовали 302 банка, из которых 213 имели универсальную лицензию. Кроме того, в РФ работали 55 небанковских кредитных организаций.

Ранее аналитик предсказал возможное снижение ключевой ставки в России к концу года до 12-12,5%.

 
