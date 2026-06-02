Россиянам рассказали, чем опасен мат на работе

Мат на работе становится проблемой, когда перестает быть случайной эмоциональной вспышкой и превращается в способ давить на людей. Особенно опасно, если брань летит в адрес конкретного сотрудника и используется для унижения, заявил «Газете.Ru» старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Марк Каретин.

«Постоянный крик и привычка сбрасывать напряжение через мат раскачивают тревогу в коллективе. Сдержанные сотрудники в такой среде быстро начинают чувствовать себя лишними. Настоящая токсичность начинается там, где брань меняет вектор и направляется на личность коллеги с целью унижения. Подобный прессинг порождает у людей страх ошибиться или задать лишний вопрос, что полностью парализует инициативу и делает атмосферу в компании небезопасной. Самым разрушительным вариантом является «вертикальный мат» — когда руководитель ругается на подчиненных или новичков и тем самым показывает власть. Это уже не просто грубость, а открытое обесценивание человека», — отметил Каретин.

По его словам, мат портит и внешний образ компании: даже если внутри коллектива такая речь считается привычной, для клиента или партнера она выглядит как хаос и бардак. Рабочая переписка с бранью производит тот же эффект, подчеркнул Каретин.

По словам адвоката, партнеры склонны считать людей, которые не фильтруют язык, ненадежными контрагентами. Для бизнеса это уже не вопрос стиля общения, а репутационный риск, предупредил Каретин.

По его мнению, просто запретить мат приказом, как правило, недостаточно — люди начнут ругаться «по углам», а раздражение останется. Поэтому сначала нужно понять, почему сотрудники срываются — из-за авралов, перегрузки, плохой организации работы или постоянного хаоса, посоветовал Каретин.

После этого адвокат рекомендовал поставить понятные границы: не ругаться в адрес коллег, при клиентах и в рабочих чатах. Команде также нужно объяснить, как высказывать претензии без перехода на личности, посоветовал Каертин. Иногда помогает и мягкий неформальный способ — например, символический штраф в общую копилку за грубое слово, заключил эксперт.

