Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки

Почти четверть (24%) опрошенных признались, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы продемонстрировать свой успех. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» («есть у «Газеты.Ru»).

Особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, среди которых доля недовольных достигает 31%. Чаще других о раздражении из-за «жизни напоказ» говорили сотрудники IT-сферы, инженеры, врачи и госслужащие.

На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия. 21% опрошенных сообщили, что их раздражают близкие, которые экономят даже на необходимом, постоянно ищут скидки, отказываются от нормального отдыха и создают напряжение вокруг любых трат. Чаще всего такую привычку замечают у родственников люди старше 45 лет, а наиболее критично к гиперэкономии относятся предприниматели.

Еще 17% участников опроса признались, что сильнее всего их раздражает привычка жить «одним днем». Речь идет о людях, которые тратят всю зарплату сразу после получения, не имеют накоплений и регулярно занимают деньги до следующего месяца. Чаще всего такую модель поведения замечают у друзей и партнеров россияне в возрасте от 25 до 34 лет, среди которых преобладают учителя и сотрудники сферы услуг.

16% опрошенных россиян назвали самой неприятной привычкой финансовую зависимость от семьи. Респонденты рассказали, что их раздражают взрослые родственники, которые постоянно рассчитывают на помощь родителей, партнеров или детей, несмотря на наличие работы и дохода. Наиболее критично к такому роду финансовой зависимости относятся представители цифровых специальностей.

Еще 13% участников исследования сообщили, что их раздражает финансовая скрытность близких. По словам респондентов, речь идет о ситуациях, когда человек скрывает кредиты, реальные доходы, долги или крупные покупки. Чаще всего о такой проблеме говорили россияне в возрасте от 30 до 45 лет, среди которых наиболее часто встречались юристы и бухгалтеры.

Оставшиеся 9% респондентов выбрали другие варианты ответов или затруднились ответить на вопрос.

41% участников исследования периодически сами раздражаются из-за собственных финансовых привычек. Чаще всего это происходит с людьми от 25 до 34 лет. Среди них более половины признаются, что совершают эмоциональные покупки, тратят деньги для снятия стресса или теряют контроль бюджета. Еще 37% опрошенных заявили, что хотели бы избавиться хотя бы от одной своей финансовой привычки в ближайший год.

По мнению участников исследования, наиболее раздражающие финансовые привычки сегодня характерны для россиян в возрасте от 25 до 35 лет. Так считают 39% опрошенных. Еще 27% уверены, что подобное поведение чаще встречается у россиян до 25 лет. Только 16% связывают токсичные финансовые привычки с людьми старше 45 лет, а 18% считают, что возраст здесь вообще не играет роли.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно сэкономить, отказавшись от доставки еды в 2026 году.