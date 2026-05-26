В России подешевели конфеты и сливочное масло

Экономист Абрамов: шоколадные конфеты в РФ подешевели более чем на 14% за неделю

Конфеты «Мишка косолапый» в российских магазинах подешевели на 14,3% за неделю с 16 по 23 мая, а сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности — на 2,7%, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 16 по 23 мая значение Индекса Мишек уменьшилось на 0,4% по сравнению с его ростом на 1,8% неделю назад. За неделю выросли цены на бананы (+11,5%). Снизились цены на конфеты «Мишка косолапый» (-14,3%) и сливочное масло «Домик в деревне» (-2,7%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек понизилось на 2,6% по данным на 23 мая по сравнению с его снижением на 1,1% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+27,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+18,2%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), сельдь «Матиас» (+8,6%), белый хлеб (+4,8%), бананы (+3,6%), куриные тушки «Каждый день» (+2,9%) и подсолнечное масло «Олейна» (+0,1%).

За год подешевели морковь (-38,5%), черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-25,0%), конфеты «Мишка косолапый» (- 18,2%), апельсиновый сок J7 (-6,7%) и плавленый сыр «Фетакса» (-4,3%).

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России составила 5,36% по состоянию на 18 мая 2026 года.

