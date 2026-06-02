Россияне рассказали, где встретили свою вторую половинку

Каждый десятый (11%) опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» («есть у «Газеты.Ru»).

Большинство россиян (80%) обращают внимание на то, что лежит в тележках у незнакомцев в супермаркете. При этом 35% из них делают это, когда стоят рядом с ними в очереди, 23% — если кто-то привлек внимание, например, внешним видом, а 22% признаются, что это происходит автоматически. Чаще всего жители страны замечают необычные товары (75%), наличие готовой еды и полуфабрикатов (40%), а также соотношение полезных и вредных продуктов (39%).

По данным опроса, 46% респондентов замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. Из них 20% стараются выглядеть более уверенно и непринужденно, 14% дольше ходят по отделу, а 12% начинают внимательнее выбирать продукты.

Более половины опрошенных (54%) формируют впечатление о человеке по содержимому его корзины. Так, жители страны отметили, что могут определить семейное положение (73%), заботу о здоровье (63%), любовь к вкусной еде (58%) и увлечение готовкой (51%).

Респонденты поделились, что любимые продукты (65%) и бренды (54%), а также аналогичное расположение товаров в тележке (23%) делают незнакомца своим человеком. Более того, определить схожесть вкусов помогают свежие овощи, фрукты и зелень (68%), сыры (55%), мясные деликатесы (53%) и сладости. Также респонденты отметили морепродукты (36%), необычные специи и соусы (33%), фермерские или органические продукты (29%) и ингредиенты для выпечки (24%).

Россияне признались, что при виде одинаковых с ними продуктов в чужой корзине испытывают интерес (39%), удивление (12%) и радость (10%). Примечательно, что если бы у них с незнакомцем оказались абсолютно одинаковые тележки, то 56% заметили бы совпадение, но промолчали бы, а 40% — улыбнулись бы ему.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

